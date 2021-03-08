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الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر كبيرة فى تعز

الإثنين، 08 مارس 2021 05:41 م
الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر كبيرة فى تعز الجيش اليمنى
كتب أحمد عرفة

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حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، انتصارات جديدة فى محافظة تعز، جنوبى غرب البلاد، وسط انهيارات وخسائر كبيرة فى صفوف الميليشيا الحوثية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة، تمكنوا خلالها من تحرير قرية القشعة ومفرق المطاحن وتبة القاعدة بعزلة القحيفة والسيطرة ناريًا على منطقة الكويحة وجبل المطار.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك ما تزال على أشدها وسط تقدم ثابت للجيش وفرار واسع في صفوف عناصر الميليشيات، موضحا أن المشرفين الحوثيين لجأوا إلى إطلاق النار على عناصرهم الفارين من المعركة والاشتباك معهم في الخطوط الخلفية.

ولفت المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر مجموعة من عناصر الميليشيات.

 

 


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