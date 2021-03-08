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الجنايات تبدأ جلسة محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالقتل

الإثنين، 08 مارس 2021 11:10 ص
الجنايات تبدأ جلسة محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالقتل عمر جابر لاعب نادى بيراميدز-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله نظر جلسة محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر لاعب نادي بيراميدز بالقتل والإيذاء.
 
اتهم اللاعب شابين في التحقيقات، أنهما هدداه بالقتل والإيذاء وخطف ابنه مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة بالشيخ زايد فضلًا عن سيارة، أو إعطاؤهم مبلغ الـ13 مليون جنيه، معتبرًا أن مطالبهم كانت على غير وجه حق.
 
وأضاف اللاعب، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة، نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجيب لطلباتهم.
 
وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمين له، فضلًا عن توجههم لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.
 
 

عمر جابر

تهديد بالقتل

جنايات الجيزة

بيراميدز

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