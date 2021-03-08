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الجنايات تبدأ جلسة محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالقتل .. بعد قليل

الإثنين، 08 مارس 2021 10:42 ص
الجنايات تبدأ جلسة محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالقتل .. بعد قليل عمر جابر لاعب نادى بيراميدز-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تبدأ بعد قليل محكمة جنايات الجيزة نظر جلسة محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر لاعب نادي بيراميدز بالقتل والإيذاء.
 
واتهم اللاعب الشابين في التحقيقات، بأنهما هدداه بالقتل والإيذاء وخطف ابنه ما لم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة بالشيخ زايد فضلًا عن سيارة، أو إعطاؤهم مبلغ الـ13 مليون جنيه، معتبرًا أن مطالبهم كانت على غير وجه حق.
 
وأضاف اللاعب، أنه كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة، نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجيب لطلباتهم.
 
وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمين له، فضلًا عن توجههم لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.

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