التموين تشن حملات على الأسواق والمحال التجارية بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مديرية التموين متمثلة فى إدارة تموين سفاجا اليوم الإثنين، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والسلع المقدمة للمواطنين والتأكد من صلاحيتها.

من جانبها، قالت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن حملة إدارة التموين بسفاجا على الأسواق والسيارات المتنقلة ضمن المبادرات المجتمعية، تنفيذا لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضحت رئيس المدينة، أن فريق رجال التموين بسفاجا شن حملة موسعة على الأسواق والمحال التجارية للاطمئنان على صلاحية السلع الغذائية التى يتم عرضها للمواطنين.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا أنه تم المرور اليوم على سيارات الريف المصرى، حيث تم التأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية المعروضه للبيع للمواطنين، مشيرة إلى أن ينظم حملات دورية على الأسواق، حيث أسفرت الحملة على المحلات العامة والأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر عدم حمل شهاده صحيه ومحضر عدم إعلان عن الأسعار.