التموين: الدولة تدعم الخبز والسلع التموينية بــ 84 مليار جنيه سنوياً

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقية، حرصا على المواطن الذي تدعم له الدولة الخبز والسلع التموينية بما يقدر بـــ 84 مليار جنيها سنوياً.

وأضاف المصيلحي فى تصريحات اليوم ، أن الوزارة توفر احتياطيا من الدقيق بالمخابز حصة 3 أيام إضافة إلى الحصة المقررة يومياً، كما تقوم الوزارة بضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز إضافة إلى السلع الأخرى التي توجد في المنظومة، لمنافذ صرف السلع التموينية.

وأعلنت مديرية تموين المنيا عن تحرير 17 محضر لمخابز نقص وزن ، و18 محضر لمخابز غير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط 700 لتر زيت وطحينة مجهولة المصدر)، وفي محافظة الأقصر ضبطت المديرية 100 طن ( اسماك – لحوم – دواجن ) بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي محافظة الغربية تم تحرير عدد ( 10 محاضر لمخابز لمخالفتهم المواصفات اضافة الي نقص الوزن، وتحرير عدد 3 محاضر بيع بازيد من التسعيرة، وعدد 7 محاضر عدم اعلان عن الاسعار) ، وبمحافظة الدقهلية تمكنت المديرية من ضبط ( 61 مخالفة تموينية ومصادرة كميات كبيرة من السلع بدون فواتير)، هذا وقد تم إحاله كل هذه القضايا الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونياً.

وتهيب الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أى مخالفات تتم من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ ، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.



حملات التموين على المحلات حملات التموين على المحلات



جانب من حملات التموين على المخابز



جانب من حملات التموين



حملات التموين على المخابز



حملات التموين



