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التحالف العربى: تدمير صاروخ باليستى أطلقته ميليشيا الحوثى نحو خميس مشيط

الإثنين، 08 مارس 2021 06:47 م
التحالف العربى: تدمير صاروخ باليستى أطلقته ميليشيا الحوثى نحو خميس مشيط التحالف العربى
كتب أحمد عرفة

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أعلن التحالف العربى في اليمن، تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أعلن التحالف العربى في اليمن، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف العربى في اليمن، إن ميليشيات الحوثي ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي.

وفى وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربى في اليمن، تركى المالكى، إن هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين في مأرب، لافتا إلى أن التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

 

 


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اليمن

الحوثيين

السعوديه

ازمه اليمن

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