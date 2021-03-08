التحالف العربى: التصعيد الحوثى فى مأرب يحاول تقويض المساعى الأممية للحل باليمن

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربى في اليمن، تركى المالكى، إن هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين في مأرب، لافتا إلى أن التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابع المتحدث الرسمي باسم التحالف العربى في اليمن،: نحن ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيا الحوثية، ولدينا صبر تكتيكي واستراتيجي للحفاظ على المدنيين، ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين.

وأوضح تركى المالكى، أن ميناء الحديدة اليمنى يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثى.