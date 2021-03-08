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البيت الأبيض: الرياض تواجه تهديدات جادة من الحوثيين ونعمل معها بشكل وثيق

الإثنين، 08 مارس 2021 07:40 م
البيت الأبيض: الرياض تواجه تهديدات جادة من الحوثيين ونعمل معها بشكل وثيق جين ساكى
كتب أحمد عرفة

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قال جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إننا نواصل العمل بشكل وثيق مع السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن السعودية تواجه تهديدات أمنية جدية من الحوثيين والمنطقة.

 

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: نشعر بالقلق من الهجمات التصعيدية ضد السعودية.

 

وفى وقت سابق قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي لشبكة ABC الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي في المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: علينا والسعودية العمل معا لتحقيق أهدافنا وحماية مصالحنا، والعلاقة مع السعودية ستكون جيدة.

 

 


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