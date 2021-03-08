البنتاجون: بايدن أصدر توجيهات متعلقة باستراتيجيات شن ضربات عبر الطائرات المسيرة

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الشرق الأوسط سيبقى جزءا من المصلحة الحيوية للولايات المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتفظ بقوة معتبرة فى المنطقة، وأدانت وزارة الدفاع الأمريكية الهجمات ضد السعودية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن واشنطن ترغب دائما في التأكد من قدرتها على تحريك قدرات عسكرية بسرعة لحماية المصالح المشتركة مع الحلفاء فيما لو تطلب الأمر ذلك

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن تحليق قاذفات بي52 الأمريكية في أجواء الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية روتينية.

ولفتت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر توجيهات متعلقة باستراتيجيات شن ضربات عبر الطائرات المسيرة فى إطار إجراءات مراجعة آليات تنفيذ هذه العمليات من أجل التصدي للمجموعات المتطرفة.