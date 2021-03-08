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البحيرة: المرحلة الثالثة من "حياة كريمة" تشمل تطوير وتنمية قرى 6 مراكز بالكامل

الإثنين، 08 مارس 2021 07:12 م
البحيرة: المرحلة الثالثة من "حياة كريمة" تشمل تطوير وتنمية قرى 6 مراكز بالكامل لقاء محافظ البحيرة والمسئولين لتنفيذ مبادرة حياة كريمة فى مراكز المحافظة
البحيرة – ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

وأشار محافظ البحيرة، وفق بيان اليوم الاثنين، إلى أن المحافظة كانت وستظل عند حسن ظن القيادة السياسية ومواطنيها وتنفيذ كافة المشروعات المقررة على الوجه الأمثل وفقا للبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المقررة لتلبية طموحات وإحتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وهو ما ظهر جليا خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بتنفيذ ٩٢ بالقرى الثمان المستهدفة بتكلفة تجاوزت ٣٥٠ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ، مع ممثلى الهيئة الهندسية والشركات المنفذة والدكتور نادر لبيب متابع مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع بالبحيرة، وبحضور نهال بلبع، نائب المحافظ وحازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد ورؤساء المدن الست المعنية بالمرحلة الثالثة ومديري المديريات وكافة الجهات المعنية الخاصة بالمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى المزمع إنشاؤها  بعدد ٦ مراكز (دمنهور- كفر الدوار  - أبو حمص  - حوش عيسي  - أبو المطامير- وادي النطرون ) بعدد ٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع بقطاعات (مياه الشرب - الرصف - تدعيم وحدات محلية - خدمات صحية - صرف صحي - تعليم - أبنية تعليمية - تحسين البيئة والنظافة - شباب ورياضة  - الحماية المدنية - الغاز الطبيعى - الموارد المائيه والري - طب بيطري - إنارة وكهرباء - إتصالات - البريد)، وأن المشروعات المزمع تنفيذها تأتى بالتوافق مع الإحتياجات والمتطلبات لاهالى تلك القرى .


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