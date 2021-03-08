اليوم السابع
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البابا فرنسيس: نساء العراق يواصلن منح الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات

الإثنين، 08 مارس 2021 10:37 ص
البابا فرنسيس: نساء العراق يواصلن منح الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات زيارة بابا الفاتيكان للعراق
بغداد (أ ش أ)

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أشاد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، بالمرأة العراقية وشجاعتها .. قائلا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "أود أن أشكر كل النساء، خاصة نساء العراق الشجاعات". 

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/عن البابا قوله:"نساء العراق يواصلن منح الحياة، بالرغم من الانتهاكات والجراحات".

وغادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، مطار بغداد الدولي عائدا إلى العاصمة الإيطالية روما ، حيث كان في وداعه الرئيس العراقي برهم صالح .

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية ، أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح تبادل أطراف الحديث مع بابا الفاتيكان، في قاعة التشريفات بمطار بغداد الدولي قبيل مغادرته.

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد وصل إلي العراق، أمس الأول الجمعة في زيارة تاريخية استمرت عدة أيام شملت محافظات النجف وذي قار واربيل ونينوى .

 


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