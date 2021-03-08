البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون بوادى النطرون

كتب ـ محسن البديوى

ترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وذلك بمقر الدير ومشاركة العديد من الأساقفة.

وتوفى الأنبا صرابامون، العام الماضى بعد أزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، قضى منها 60 عاماً فى الرهبنة، وهو ملقب بـ أبو الأساقفة، حيث خرج من ديره أكثر من 50 مطرانا وأسقفا بالكنيسة، وهو من مواليد محافظة الأقصر فى 21 فبراير عام 1937 باسم عازر قليد بسطاورس.

وترهب الأنبا صرابامون فى دير السريان فى 8 ديسمبر عام 1959، ورسم قساً فى 24 فبراير 1963، ثم رقى قمصاً فى 25 يوليو 1967، ورسم أسقفا عاما بيد البابا شنودة الثالث فى 17 يونيو 1973، ثم سيم أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوى فى 28 مايو 1977.