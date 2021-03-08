الأمير البريطاني هاري: أشعر فعلا بأن أبي الأمير تشارلز خذلني

رويترز

قال الأمير البريطاني هاري إنه شعر بخذلان والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا له وإن والدته الراحلة ديانا كانت ستغضب من الطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميجان، مؤكدا أن والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا توقف عن الرد على مكالماته.

وقال هاري لمحطة" سي. بي. إس" إنه لم يكن لينسحب من العائلة المالكة لولا ميجان لأنني "كنت محاصرا ولكن لم أكن أعرف أنني محاصر".

وقال هاري عن والده "شعرت فعلا بالخذلان لأنه جرب شيئا مشابها. إنه يعرف كيف يكون هذا الألم... "سأظل أحبه دائما ولكن لحق بي ضرر بالغ".

وأضاف "أسرتي حرمتني ماليا بشكل حرفي... "لكن لدي ما تركته لي أمي وبدون ذلك لم نكن قادرين على القيام بذلك."

ونفى انتقاد جدته، الملكة إليزابيث، قائلا إنه يكن لها احتراما كبيرا.

وقال "أجريت ثلاثة اتصالات مع جدتي، واتصالين مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي. ثم قال، هل يمكنك أن تضع كل ما تريد كتابة؟".