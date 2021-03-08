اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 08:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمير البريطاني هاري: أشعر فعلا بأن أبي الأمير تشارلز خذلني

الإثنين، 08 مارس 2021 07:10 ص
الأمير البريطاني هاري: أشعر فعلا بأن أبي الأمير تشارلز خذلني الامير ولي عهد بريطانيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الأمير البريطاني هاري إنه شعر بخذلان والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا له وإن والدته الراحلة ديانا كانت ستغضب من الطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميجان، مؤكدا أن والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا توقف عن الرد على مكالماته.

وقال هاري لمحطة" سي. بي. إس" إنه لم يكن لينسحب من العائلة المالكة لولا ميجان لأنني "كنت محاصرا ولكن لم أكن أعرف أنني محاصر".

وقال هاري عن والده "شعرت فعلا بالخذلان لأنه جرب شيئا مشابها. إنه يعرف كيف يكون هذا الألم... "سأظل أحبه دائما ولكن لحق بي ضرر بالغ".

وأضاف "أسرتي حرمتني ماليا بشكل حرفي... "لكن لدي ما تركته لي أمي وبدون ذلك لم نكن قادرين على القيام بذلك."

ونفى انتقاد جدته، الملكة إليزابيث، قائلا إنه يكن لها احتراما كبيرا.
 
وقال "أجريت ثلاثة اتصالات مع جدتي، واتصالين مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي. ثم قال، هل يمكنك أن تضع كل ما تريد كتابة؟".

الامير هارى

الأمير البريطاني هاري

الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا

بريطانيا

الأمير تشارلز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توتر بالقصر الملكى البريطانى.. ظهور هارى وميجان مع أوبرا وينفرى يفجر عاصفة من الجدل.. صنداى تايمز: الملكة إليزابيث لن تشاهد "حلقة" حفيدها وزوجته.. والبلاط يصف اللقاء بالسيرك.. وقصر باكنجهام يتجاهل الدوق والدوقة

الأحد، 07 مارس 2021 05:37 م

وول ستريت: 7 مليون دولار مقابل بث مقابلة هارى وميجان والإعلان 30 ثانية بـ325 ألف

الأحد، 07 مارس 2021 04:28 م

انشغال الأمير تشارلز بصحة والده يغطى على اهتمامه بلقاء هارى وميجان مع أوبرا وينفرى

الأحد، 07 مارس 2021 04:09 م

الصحف العالمية: الشيوخ الأمريكى يقر حزمة إنقاذ اقتصادى بـ 1.9 تريليون دولار.. ملكة بريطانيا لن تشاهد مقابلة هارى وميجان والبلاط الملكى يصفها بالسيرك.. وأطباء البرازيل يحذرون من سلالة شرسة سريعة الانتشار لكورونا

الأحد، 07 مارس 2021 02:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة