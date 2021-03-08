الأمم المتحدة: قوات ميانمار تحاصر عشرات المتظاهرين فى رانجون

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن قوات ميانمار تحاصر عشرات المتظاهرين فى رانجون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما رحبت منظمة الأمم المتحدة بانعقاد جلسة موحدة للبرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة، إن جلسة البرلمان الليبي تمثل خطوة مهمة لتلبية تطلعات الشعب الليبي وإعادة توحيد البلاد.

وقبلها ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن منح البرلمان الليبى الثقة للحكومة الليبية تم تأجيله ليوم غد.

وفى وقت سابق انعقدت جلسة النواب الليبي في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحضور 132 نائبا.