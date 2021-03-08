الأرصاد: ارتفاع تدريجى بالحرارة تبلغ ذروته الأربعاء والعظمى بالقاهرة تصل 33 درجة

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر صور للأقمار الصناعية حيث تشير إلى ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بداية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام قادمة، تبلغ ذروته يوم الأربعاء، حيث تصل درجة الحرارة بالقاهرة 33 درجة.



وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الظاهرة المؤثرة تكون الأتربة العالقة نهارا على شمال البلاد، ويسود طقس حار نهارا بارد ليلا خلال هذه الفترة.



ويشهد طقس اليوم الإثنين، ارتفاعا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ودافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا، كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.