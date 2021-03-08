الأردن يسجل 52 وفاة و7413 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن الأردن عن تسجيل 52 وفاة و7413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

يأتي هذا بعدما سجلت وزارة الصحة الأردنية، 6 آلاف و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 427 ألفا و717 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 367 ألفا و315 حالة شفاء، بعد تسجيل 4 آلاف و550 حالة جديدة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 4 آلاف و935 حالة، بعد تسجيل 35 حالة وفاة.