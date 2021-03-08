اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن: قبول استقالة وزير العمل الأردني من منصبه

الإثنين، 08 مارس 2021 03:22 م
الأردن: قبول استقالة وزير العمل الأردني من منصبه قبول استقالة وزير العمل الأردنى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الإرادة الملكية الأردنية، اليوم الأثنين، على قبول استقالة وزير العمل الأردني الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، من منصبه اعتبارا من تاريخه .
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الأرادة الملكية الأردنية وافقت على تكليف وزير التنمية الاجتماعية الأردني اأيمن رياض سعيد المفلح، بإدارة وزارة العمل. 


الأردن

مجلس الوزراء

وزير العمل

معن مرضي عبدالله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة