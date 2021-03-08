الأردن: قبول استقالة وزير العمل الأردني من منصبه

(أ ش أ)

وافقت الإرادة الملكية الأردنية، اليوم الأثنين، على قبول استقالة وزير العمل الأردني الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، من منصبه اعتبارا من تاريخه .

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الأرادة الملكية الأردنية وافقت على تكليف وزير التنمية الاجتماعية الأردني اأيمن رياض سعيد المفلح، بإدارة وزارة العمل.