اعرف المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا لدى النساء فى اليوم العالمي للمرأة

كتب - محمود جلال

فى اليوم العالمي للمرأة، يؤكد الأطباء أن النساء في العشرينيات من العمر يجب أن يخضعن لفحوصات صحية منتظمة خلال هذه المرحلة، يخضع الجسم لتحولات هرمونية كبيرة، وفى خلال التقرير التالى نلقي نظرة على بعض المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا التي تؤثر على النساء خلال المراحل العمرية المختلفة، وفقا لموقع boldsky.



فى يوم المرأة العالمى:المشكلات الصحية للنساء من سن العشرينات إلى الستينيات

الذئبة

هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تصيب عادة حوالي 1.5 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، معظم المرضى الذين يعانون من مرض الذئبة هم من النساء، وكثير منهن صغيرات السن لهذا السبب، يجب على النساء في العشرينيات من العمر إجراء فحوصات طبية بانتظام وزيارة الأطباء، وقد تشمل الأعراض الطفح الجلدي وتقلب المزاج والإرهاق والصداع.



الذئبة

الألم العضلي الليفي

تشعر النساء المصابات بهذا النوع من المرض بألم شديد في عضلاتهن ومفاصلهن، ويشعرن بسهولة بالتعب من مهامهن اليومية حتى الأنشطة البسيطة، مثل قيادة السيارة أو السير في الممر، يمكن أن تسبب الألم في حين يعتقد الكثير من الناس أن المرض يحدث عادة عند كبار السن، ولكن من أجل التغيير، يمكن ملاحظة هذا المرض بشكل متكرر لدى النساء في سن العشرين.



الألم العضلي الليفي

حب الشباب

في حين أنه ليس "مرضًا" في حد ذاته، حب الشباب يسمى كحالة طبية، قد يعتقد المرء أن البثور والجلد الدهني من المراهقين المنتظمين، ولكن لم يتغلب الجميع على هذا التأثير في الواقع، قد يظهر حب الشباب لأول مرة عند بعض البالغين عندما يكونون قد تجاوزوا العشرينيات من العمر.، هذا ينطبق بشكل خاص على النساء.



حب الشباب

أعراض الحمل غير القابلة للحياة

قد تعاني بعض النساء في أواخر العشرينيات من عمرهن ويتجهن نحو الثلاثينيات من مضاعفات الحمل أو مضاعفات الإجهاض أو حدوث حمل غير قابل للحياة، يشعر العديد من الخبراء أن هذا يمكن أن ينتج عن العادات الغذائية والخضروات المهجنة والأطعمة غير النقية التي نتناولها كل يوم تقريبًا.

مرض السكري النساء

في الأربعينيات من العمر وما فوق معرضات بشكل متزايد للإصابة بمرض السكري. مرض السكري هو السبب السادس للوفاة بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و 54 عامًا، وتشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعدا في عكس آثار مقدمات السكري.



مرض السكري النساء

الربو

عند البالغين عند النساء بعد سن الأربعين، يمكن للتقلبات الهرمونية مثل تلك التي تحدث أثناء انقطاع الطمث وانقطاع الطمث أن تساهم في ظهور الربو قابل للعلاج، لذلك إذا كنت تعاني من سعال مزعج ومستمر، فتعرق ولا تستطيع أن تصاب بك.