استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لبدء الفصل الدراسى الثانى..اعرف التفاصيل

كتب ـ لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية خطابا لرؤساء المناطق قال فيه: إنه في إطار الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021 م ، نظرا لتغيير نظم الامتحانات بصفوف النقل وتحويلها إلى امتحانات شهرية، مطالبا رؤساء المناطق إبداء الرأي في نظم الدراسة والامتحانات بأسلوب موضوعي ، وتنحصر الأراء في البنود التالية:

- وسيلة الربط بين ما يتم شرحه داخل الفصول وما يشرح عبر المنصات الإلكترونية.

- كيفية حصر الطلاب غير المستجيبين مع ما يقدم من برامج تليفزيونية وإلكترونية، وكذا تخلفهم عن الحضور بالمعهد والتعامل معهم .

- نظام الاختبار الشهري نهاية الأشهر الثلاثة والنظر إلى اي الأنظمة أفضل مما يلي : -

أ- اختبار مجمع على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول.

ب- اختبار مستقل كل مادة على حدة على أن يعقد خلال الحصة الدراسية المقدر زمنها بـ(45) دقيقة .

ج- عقد اختبار موحد على مستوى المعهد والإدارة بإشراف مباشر من الموجه الأول بكل إدارة واشراف عام لموجه المادة.

د- كيفية متابعة المنطقة للجان والتصحيح ورصد الدرجات وتسليمها للإدارة المركزية للامتحانات شهريا.

ه- الامتحان الشهري امتحان منتهي أو متراکم .

- بالنسبة للشهادة الإعدادية السير على منهج التربية والتعليم أو رؤية مختلفة يمكن التقييم من خلالها.

- على رئيس الإدارة المركزية التشاور مع مديري العموم وموجهي العموم ومديري المراحل والامتحانات ومن يراه مناسبا.