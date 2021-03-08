اليوم السابع
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استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لبدء الفصل الدراسى الثانى..اعرف التفاصيل

الإثنين، 08 مارس 2021 06:00 ص
استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لبدء الفصل الدراسى الثانى..اعرف التفاصيل قطاع المعاهد الأزهرية
كتب ـ لؤى على

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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية خطابا لرؤساء المناطق قال فيه: إنه في إطار الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021 م ، نظرا لتغيير نظم الامتحانات بصفوف النقل وتحويلها إلى امتحانات شهرية، مطالبا رؤساء المناطق إبداء الرأي في نظم الدراسة والامتحانات بأسلوب موضوعي ، وتنحصر الأراء في البنود التالية: 
 
 - وسيلة الربط بين ما يتم شرحه داخل الفصول وما يشرح عبر المنصات الإلكترونية.
 
 - كيفية حصر الطلاب غير المستجيبين مع ما يقدم من برامج تليفزيونية وإلكترونية، وكذا تخلفهم عن الحضور بالمعهد والتعامل معهم .
 
 - نظام الاختبار الشهري نهاية الأشهر الثلاثة والنظر إلى اي الأنظمة أفضل مما يلي : -
 
أ- اختبار مجمع على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول. 
 
ب- اختبار مستقل كل مادة على حدة على أن يعقد خلال الحصة الدراسية المقدر زمنها بـ(45) دقيقة .
 
 ج- عقد اختبار موحد على مستوى المعهد والإدارة بإشراف مباشر من الموجه الأول بكل إدارة واشراف عام لموجه المادة. 
 
د- كيفية متابعة المنطقة للجان والتصحيح ورصد الدرجات وتسليمها للإدارة المركزية للامتحانات شهريا.
 
 ه- الامتحان الشهري امتحان منتهي أو متراکم .
 
- بالنسبة للشهادة الإعدادية السير على منهج التربية والتعليم أو رؤية مختلفة يمكن التقييم من خلالها.
 
- على رئيس الإدارة المركزية التشاور مع مديري العموم وموجهي العموم ومديري المراحل والامتحانات ومن يراه مناسبا. 
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الفصل الدراسى الثانى

امتحانات الازهر

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