استطلاع: ربع الأمريكيين يؤكدون أنهم لن يحصلوا على لقاح كورونا

واشنطن (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأي نشرته جامعة مونموث الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من أن غالبية الأمريكيين أعربوا عن رضاهم عن طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلا أن شخص من كل 4 أشخاص قالوا إنهم لا يعتزمون تلقي اللقاح.

وقالت الجامعة - في بيان صحفي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أصبح الجمهور الأمريكي أقل قلقًا بشأن الإصابة بفيروس (كوفيد-19) منذ أن أصبحت اللقاحات متاحة على نطاق واسع، ومع ذلك لا يزال مواطن من كل 4 مواطنين غير راغب في الحصول على اللقاح على الرغم من أن معظمهم راضون عن طرح اللقاح حتى الآن".

وتوصل استطلاع جامعة مونماوث أيضا إلى أن الرأي العام حول كيفية تعامل حكام الولايات ووكالات الصحة الفيدرالية مع الوباء لا يزال إيجابيا إلى حد كبير على الرغم من أنه ليس إيجابيا تماما كما كان في بدايته منذ عام واحد، كما تراجعت الثقة في قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على السيطرة على تفشي المرض منذ توليه منصبه، لكنها لا تزال إيجابية إلى حد كبير.

وعند سؤال المواطنين الأمريكيين عن مدى رضاهم عن كيفية طرح لقاح فيروس كورونا، قال 18 بالمائة إنهم راضون للغاية، وقال 42 بالمائة إنهم راضون إلى حد ما، بينما قال 22 بالمائة إنهم غير راضين إلى حد ما، وقال 13 بالمائة إنهم غير راضين للغاية.

سأل الاستطلاع عما إذا كان المواطنين سيحصلون على اللقاح بمجرد السماح لهم، وفي هذا الصدد أكد 38 بالمائة منهم أنهم سيحصلون على اللقاح بمجرد السماح به، وانخفضت هذه النسبة من 50 بالمائة كانوا قد أكدوا الشيء نفسه في يناير الماضي، فيما قال 21 بالمائة إنهم سيرون كيف ستسير الأمور، بينما قال 24 بالمائة إنهم لن يحصلوا على اللقاح على الأرجح أبدا.

وقال مدير معهد الاستطلاع بجامعة مونموث باتريك موراي "إنه لا الحكام ولا وكالات الصحة الفيدرالية حصلوا على الثناء واسع النطاق الذي حصلوا عليه في بداية الوباء".

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 25 فبراير إلى 1 مارس وشمل مجموعة عشوائية وطنية من 802 مواطنا أمريكيا.