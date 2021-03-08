ارتفاع حاد بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا بكافة المحافظات

كتب محمود راغب

تشهد البلاد اعتبارا من غدا الثلاثاء الموافق 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس، ارتفاع حاد فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

وينشر اليوم السابع درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 30 والصغرى 17

- الوجه البحرى:

العظمى 30 والصغرى 17

- السواحل الشمالية الغربية:

العظمى 29 والصغرى 16

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء :

العظمى 26 والصغرى 14

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر :

العظمى 29 والصغرى 17

- شمال الصعيد :

العظمى 31 والصغرى 15

- جنوب الصعيد :

العظمى 34 والصغرى 15

ويشهد يوم غدا الثلاثاء 9 مارس، أتربة عالقة نهارا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

بينما يشهد الطقس اليوم الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.