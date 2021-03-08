اتعلم صنعة وابدأ مستقبلك فى شهر.. وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالغردقة (فيديو لايف)

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث "اليوم السابع" فيديو لايف من داخل الوحدة المتنقلة للقوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر، لتعليم الخياطة والسباكة والكهرباء للراغبين لمدة شهر، والمتواجدة أمام مكتب العمل بالغردقة.

وقال فتحي سالم مدير مكتب العمل بالبحر الأحمر، إن الوحدة قامت بتخريج دفعتين من الراغبين في تعليم السباكة والكهرباء والخياطة، حيث يتم التقديم للراغبين في التعلم بمقر مكتب العمل بمدينة الغردقة، بشرط أن يكون لا يعمل وليس مؤمنا عليه وبداية من سن 18 سنة.

وأضاف مدير مكتب العمل لـ"اليوم السابع"، أن تدريب السباكة والكهرباء لمدة 15 يوما لكل منهم والخياطة لمدة شهر وأن التدريب مقسم على مدار اليوم بين المهن الثلاثة داخل الوحدة المتنقلة المتواجدة أمام مكتب العمل نهاية شارع المصالح بمدينة الغردقة بحيث يتم البدء فى تعليم مهنة الخياطة للسيدات من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهراً لمدة شهر، ثم تبدأ من الواحدة ظهرا حتى السادسة مساءا تعليم مهنتى السباكة والكهرباء.

وكشف مدير مكتب العمل، أن الدورات التدريبية بدأت منذ يوم 10 يناير وانتهت الدورة الأولى يوم 10 فبراير، حيث تم تدريب 10 سيدات لمهنة الخياطة و10 رجال لمهنة السباكة و10 رجال لمهنة الكهرباء، وبدأت دورة تدريبية أخرى يوم 10 فبراير ومن المقرر أن تنتهى يوم 10 مارس، حيث عقب الانتهاء من الدورة التدريبية يتم إجراء امتحان لهم وإرسال أوراق الامتحان للقاهرة.

وتابع: عقب النتيجة يتم إهداء الأولى على الدورة التدريبية للخياطة "ماكينة خياطة" وبالنسبة للمهن الأخرى الأول فى كل دورة تدريبية يمنح شنطة عدة للسباكة أو للكهرباء حسب الدورة التدريبية التى اجتازها، ويمنح جميع من اجتازوا الدورات شهادة معتمدة.



- الوحدات المتنقلة التابعة للقوي العاملة بالغردقة