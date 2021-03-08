إيطاليا تحث الاتحاد الأوروبى على الموافقة على اللقاح الروسى لفعاليته العالية

فاطمة شوقى

دعا وزير الصحة الإيطالي ، روبرتو سبيرانزا ، الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة في أقرب وقت ممكن على اللقاح الروسى سبوتنكv ""Sputnik V المضاد لفيروس كورونا ، الذي طوره مركز نيكولاي جاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، حيث أكد معهد سبالانزى Spallanzani للأمراض المعدية في روما ، أحد أكثر المعاهد شهرة في البلاد ، فعالية اللقاح الروسي بأكثر من 91%.

وقالت سبيرانزا لقناة " راى 3" الإيطالية "بدأنا في استخدام لقاحات استرازينكا وفايزر وموديرنا AstraZeneca و Pfizer و Moderna فقط بعد أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية EMA و Aifa (وكالة الأدوية الإيطالية) إنها آمنة وفعالة. آمل أن يفعلوا الشيء نفسه مع لقاح سبوتنك v، Sputnik V في أسرع وقت ممكن".

وأشار الوزير إلى أنه غير مهتم بجنسية العلماء الذين طوروا اللقاحات، وقال "أنا منفتح على اللقاحات من روسيا ، وكذلك اللقاحات الأخرى التي تظهر في العالم ، الشيء الوحيد المهم هو أن عمليات التحقق والضوابط التي يجب أن تنفذها الوكالات تعطي نتائج جيدة".

في بداية فبراير ، وصف فرانكو لوكاتيللي ، رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا ، البيانات المأخوذة من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بأنها مثيرة للاهتمام ودعا إلى "تقييم ملف السلامة والفعالية من خلال التحليل الدقيق.

وطلبت مستشارة الرعاية الاجتماعية في لومبارديا ، ليتيتسيا موراتي ، من وزارة الصحة الإذن باستخدام لقاح سبوتنك Sputnik V ، والذي يتكون من جرعتين يتم تطبيقهما على بعد 21 يومًا، الأول يعتمد على الفيروس الغدي البشري من النوع 26 والثاني على الفيروس الغدي البشري المؤتلف من النوع 5.

في 29 يناير ، طلب صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، الكيان المسؤول عن تسويق لقاح سبوتنك v، Sputnik V ، الحصول على إذن من الاتحاد الأوروبي ، الذي بدأ عملية التقييم المعروفة باسم "المراجعة المتجددة '' من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) .

قررت بعض دول الاتحاد الأوروبي ، وتحديداً المجر وسلوفاكيا ، عدم انتظار الضوء الأخضر من EMA ووافقت على التلقيح. حصلت سلوفاكيا على مليوني جرعة من سبوتنيك v وتلقت بالفعل الدفعة الأولى،كما تم اعتماد اللقاح الروسى بالفعل في 46 دولة في أمريكا وآسيا وأوروبا وأفريقيا.