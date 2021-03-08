كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إيطاليا تجيز لقاح أسترازينيكا ضد كورونا لمن هم فوق 65 عاما.

وفى وقت سابق دعا وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا ، الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة في أقرب وقت ممكن على اللقاح الروسى سبوتنكv ""Sputnik V المضاد لفيروس كورونا ، الذي طوره مركز نيكولاي جاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، حيث أكد معهد سبالانزى Spallanzani للأمراض المعدية في روما ، أحد أكثر المعاهد شهرة في البلاد ، فعالية اللقاح الروسي بأكثر من 91%.

وقالت سبيرانزا لقناة " راى 3" الإيطالية "بدأنا في استخدام لقاحات استرازينكا وفايزر وموديرنا AstraZeneca و Pfizer و Moderna فقط بعد أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية EMA و Aifa (وكالة الأدوية الإيطالية) إنها آمنة وفعالة. آمل أن يفعلوا الشيء نفسه مع لقاح سبوتنك v، Sputnik V في أسرع وقت ممكن".