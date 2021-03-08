ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إيطاليا تجيز لقاح أسترازينيكا ضد كورونا لمن هم فوق 65 عاما.
وفى وقت سابق دعا وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا ، الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة في أقرب وقت ممكن على اللقاح الروسى سبوتنكv ""Sputnik V المضاد لفيروس كورونا ، الذي طوره مركز نيكولاي جاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، حيث أكد معهد سبالانزى Spallanzani للأمراض المعدية في روما ، أحد أكثر المعاهد شهرة في البلاد ، فعالية اللقاح الروسي بأكثر من 91%.
وقالت سبيرانزا لقناة " راى 3" الإيطالية "بدأنا في استخدام لقاحات استرازينكا وفايزر وموديرنا AstraZeneca و Pfizer و Moderna فقط بعد أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية EMA و Aifa (وكالة الأدوية الإيطالية) إنها آمنة وفعالة. آمل أن يفعلوا الشيء نفسه مع لقاح سبوتنك v، Sputnik V في أسرع وقت ممكن".
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