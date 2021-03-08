وأضافت أنه يتوجب أن يخضع السياح القادمون من المدن العراقية الأخرى، والأجانب لفحص "PCR" الخاص بفيروس كورونا قبل التوجه إلى الإقليم بمدة 72 ساعة.. موضحة أنه يجب أن يحجر المواطنون العراقيون والأجانب أنفسهم في حال الوصول للإقليم وكانت نتيجة الفحص إيجابية.