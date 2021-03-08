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إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بـ4 محافظات

الإثنين، 08 مارس 2021 11:04 ص
إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بـ4 محافظات قوافل طبية
كتب ــ محسن البديوى

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أطلقت وزارة الصحة، 5 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، وتستهدف القوافل الطبية للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (القاهرة - الإسماعيلية - البحيرة - المنيا).

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق إطلاق 68 قافلة طبية مجانية، بجميع محافظات الجمهورية، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

 

 

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