وأضاف كاربوف ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ أن مسلحين منتشرين قرب القوات التركية في منطقة مدينة الباب استهدفوا براجمة صواريخ محطة كهربائية تقع على بعد كيلومترين من بلدة جب الصفا.



وأشار إلى وقوع احتجاجات في مناطق عدة بمحافظتي إدلب وحلب ضد أنشطة مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تتكون بالدرجة الأولى من عناصر تنظيم "جبهة النصرة" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، مضيفا أن تشكيلات موالية لتركيا فرقت المظاهرات واعتقلت حوالي 50 شخصا بسبب المشاركة فيها.