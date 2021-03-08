إصابة طفل بكسور ونزيف بالمخ لسقوطه من الطابق الخامس أثناء إطعام الحمام بالمحلة

الغربية _ عادل ضرة

أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما بكسور متفرقة ونزيف بالمخ، إثر سقوطه من الطابق الخامس بعد أن إختل توازنه، أثناء تقديم الطعام للحمام، وتم نقل الطفل للمستشفى العام لإسعافه.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد فتحي، مأمور قسم ثان المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول الطفل "م.ا "14 سنة، لمستشفى المحلة العام مصاب بكسور متفرقة ونزيف بالمخ.

وتبين من الفحص أثناء قيام الطفل بتقديم الطعام للحمام أعلى سطح منزله، اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل، فأصيب بكسور متفرقة ونزيف بالمخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.