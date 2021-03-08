إصابات كورونا العالمية تتجاوز 117.03 مليون والوفيات مليونان و722293

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 117.03 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و722293.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 525521 29100822

الهند 157853 11229398

البرازيل 265411 11019344

روسيا 216740 4333029

المملكة المتحدة 124501 4218521

فرنسا 88574 3904233

إسبانيا 71138 3149012

إيطاليا 99785 3067486

تركيا 29030 2780417

ألمانيا 71939 2502785

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 13596 731016

المغرب 8682 ‭‭‭‭ 486223

الأردن 4935 427717

الإمارات 1335 413332

لبنان 5046 395604

السعودية 6534 380182