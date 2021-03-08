اليوم السابع
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 117.03 مليون والوفيات مليونان و722293

الإثنين، 08 مارس 2021 06:46 م
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 117.03 مليون والوفيات مليونان و722293 كورونا
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 117.03 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و722293.
   
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
   
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:   
    
الدول والمناطق    إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 
الولايات المتحدة  525521               29100822
 الهند             157853               11229398
 البرازيل          265411               11019344
 روسيا             216740               4333029
 المملكة المتحدة   124501               4218521
  فرنسا            88574                3904233
 إسبانيا           71138                3149012 
 إيطاليا           99785                3067486
 تركيا             29030                2780417 
 ألمانيا           71939                2502785
 
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
   
الدول وترتيبها      عدد الوفيات           عدد الإصابات
العراق       13596                 731016
 
المغرب  8682                     ‭‭‭‭   486223
 
 
الأردن       4935                  427717
 
الإمارات     1335                  413332
 
لبنان        5046                  395604 
                   
السعودية  6534                  380182
 

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