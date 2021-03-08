إصابات كورونا العالمية تتجاوز 117.03 مليون والوفيات مليونان و722293

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 117.03 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و722293.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 525521 29100822
الهند 157853 11229398
البرازيل 265411 11019344
روسيا 216740 4333029
المملكة المتحدة 124501 4218521
فرنسا 88574 3904233
إسبانيا 71138 3149012
إيطاليا 99785 3067486
تركيا 29030 2780417
ألمانيا 71939 2502785
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق 13596 731016
المغرب 8682 486223
الأردن 4935 427717
الإمارات 1335 413332
لبنان 5046 395604
السعودية 6534 380182
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