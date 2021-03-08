اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 02:29 ص
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 116.76 مليون والوفيات مليونان و717438

الإثنين، 08 مارس 2021 02:09 ص
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 116.76 مليون والوفيات مليونان و717438 كورونا العالمية
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 116.76 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و717438.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق- إجمالي الوفيات - عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 524824 29058083

الهند 157756 11210799

البرازيل 264325 10938836

روسيا 216361 4322776

المملكة المتحدة 124419 4218521

فرنسا 88574 3904233

إسبانيا 71138 3149012

إيطاليا 99785 3067486

تركيا 29030 2780417

ألمانيا 71939 2502785 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول - عدد الوفيات - عدد الإصابات

العراق 13572  726548

المغرب 8676   485974

الأردن 4935    427717

الإمارات 1322   410849

السعودية 6528 379831

لبنان 5046   395604

 

 
 

إصابات كورونا العالمية

كورونا العالمية

كورونا

كورونا في العالم

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