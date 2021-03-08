إصابات كورونا العالمية تتجاوز 116.76 مليون والوفيات مليونان و717438

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 116.76 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و717438.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق- إجمالي الوفيات - عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 524824 29058083
الهند 157756 11210799
البرازيل 264325 10938836
روسيا 216361 4322776
المملكة المتحدة 124419 4218521
فرنسا 88574 3904233
إسبانيا 71138 3149012
إيطاليا 99785 3067486
تركيا 29030 2780417
ألمانيا 71939 2502785
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول - عدد الوفيات - عدد الإصابات
العراق 13572 726548
المغرب 8676 485974
الأردن 4935 427717
الإمارات 1322 410849
السعودية 6528 379831
لبنان 5046 395604
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