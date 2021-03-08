اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 03:00 م
خالد صلاح
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إزالة حالتى تعد على الأرض الزراعية وتطهير المصارف بالمحلة فى الغربية

الإثنين، 08 مارس 2021 01:44 م
إزالة حالتى تعد على الأرض الزراعية وتطهير المصارف بالمحلة فى الغربية تغيير مواسير خط مياه الشرب
الغربية – فريق المحافظات

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كلف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نوابه ورؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة ، بضرورة متابعه أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجارية والخدمية بمركز المحلة ، والتى من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى نطاق الوحدة المحلية لمحلة أبو على جارى عملية إحلال وتجديد محطة السكة الحديد بالقرية بالرصيفين ( رصيف طنطا ورصيف المنصورة ) حيث يتم العمل فى رصيف خط طنطا مع الانتهاء من معظم رصيف المنصورة .

كما يتم فى نطاق نفس القرية قيام الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بتغيير خط مياه الشرب الموجود بجوار المدرسة الثانوية بنين والوحدة المحلية لكونه قديم واسبستوس ، وقبل عملية الرصف لربطه بمجمع المصالح الحكومية .

كما تتم أعمال الرصف بطريق المحلة المنصورة القديم بداية من كوبرى المرور حتى مركز الشرطة ، بوضع طبقة الرصف الثانية بإتجاه المنصورة ، وكذلك جارى استكمال عمل البلدورات بوسط الطريق حتى ميدان السلام .

وفى إطار أعمال حملات الإزالة تم عمل حملة إزالة لبناء على أرض زراعية بناحية قرية كفر حجازى بعد التنسيق مع مركز شرطة المحلة ، عبارة عن صب قواعد خرسانية تحت سطح الأرض مركب عليه اشاير من الحديد المسلح على مساحة 13سهم وتمت الإزالة الكلية للمخالفة  .

كما تم تنفيذ قرار غزاله لحالة من عزبة الجمل على مساحة 18 سهم عباره عن بناء بالبلوك بنطاق الوحدة المحلية بقرية بشبيش .

كما تابع رئيس المدينة، أعمال تنفيذ تدعيم السحارة والتغطية الموازية بفرع مصرف شبراملكان اسفل ترعة القرشية ، حيت تم وضع 7 مواسير بقطر 150سم بالوحدة المحلية لصفط تراب، تم تطهير مصرف عزبه عبدالمنعم خليل مدخل قريه ميت الليت هاشم البحرى وتم رفع ناتج التطهير، و تسليك انسداد بخط صرف صحى بقرية البنوان، وإصلاح خط مياه الشرب بقرية طرينة.

 

ازالة تعديات على الاراضى
ازالة تعديات على الاراضى

 

تطهير المصارف
تطهير المصارف

 

تغيير مواسير خط مياه الشرب
تغيير مواسير خط مياه الشرب

 


الغربية

رئيس مدينة المحلة

المحلة

قرية محلة ابو علي

مشروعات المحلة

وتجديد محطة السكة الحديد

رصيف خط طنطا

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