إزالة حالتى تعد على الأرض الزراعية وتطهير المصارف بالمحلة فى الغربية

الغربية – فريق المحافظات

كلف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نوابه ورؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة ، بضرورة متابعه أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجارية والخدمية بمركز المحلة ، والتى من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى نطاق الوحدة المحلية لمحلة أبو على جارى عملية إحلال وتجديد محطة السكة الحديد بالقرية بالرصيفين ( رصيف طنطا ورصيف المنصورة ) حيث يتم العمل فى رصيف خط طنطا مع الانتهاء من معظم رصيف المنصورة .

كما يتم فى نطاق نفس القرية قيام الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بتغيير خط مياه الشرب الموجود بجوار المدرسة الثانوية بنين والوحدة المحلية لكونه قديم واسبستوس ، وقبل عملية الرصف لربطه بمجمع المصالح الحكومية .

كما تتم أعمال الرصف بطريق المحلة المنصورة القديم بداية من كوبرى المرور حتى مركز الشرطة ، بوضع طبقة الرصف الثانية بإتجاه المنصورة ، وكذلك جارى استكمال عمل البلدورات بوسط الطريق حتى ميدان السلام .

وفى إطار أعمال حملات الإزالة تم عمل حملة إزالة لبناء على أرض زراعية بناحية قرية كفر حجازى بعد التنسيق مع مركز شرطة المحلة ، عبارة عن صب قواعد خرسانية تحت سطح الأرض مركب عليه اشاير من الحديد المسلح على مساحة 13سهم وتمت الإزالة الكلية للمخالفة .

كما تم تنفيذ قرار غزاله لحالة من عزبة الجمل على مساحة 18 سهم عباره عن بناء بالبلوك بنطاق الوحدة المحلية بقرية بشبيش .

كما تابع رئيس المدينة، أعمال تنفيذ تدعيم السحارة والتغطية الموازية بفرع مصرف شبراملكان اسفل ترعة القرشية ، حيت تم وضع 7 مواسير بقطر 150سم بالوحدة المحلية لصفط تراب، تم تطهير مصرف عزبه عبدالمنعم خليل مدخل قريه ميت الليت هاشم البحرى وتم رفع ناتج التطهير، و تسليك انسداد بخط صرف صحى بقرية البنوان، وإصلاح خط مياه الشرب بقرية طرينة.



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