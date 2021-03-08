وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية:" أنه في 8 مارس، سجلت أوكرانيا 5572 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 309 أطفال، و123 عاملًا طبيًا".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 1734 شخصًا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض في أوكرانيا إلى مليون و198 ألفًا و254 متعافيًا، بينما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة به حتى الآن 27 ألفًا و22 حالة وفاة.

وسجلت العاصمة "كييف" أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثًا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها مدينة فينيتسا وزاكارباتيا ثم إيفانو فرانكيفسك وجيتومير.