أمين الزمالة المصرية: منصات التعليم تتيح لأطباء التكليف الاطلاع على بنك المعرفة

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد الدكتور مجدى الصيرفى، أمين عام الزمالة المصرية، أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حصلت على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية متطورة سوف تتيح لأطباء التكليف الجدد الاطلاع على بنك المعرفة المصرى المزود بكتب وأبحاث علمية، وسوف يقدم للأطباء محاضرات فى التخصصات المختلفة.



وقال الدكتور مجدى الصيرفى خلال فعاليا مؤتمر إطلاق منصة التعليم الالكترونى للزمالة المصرية، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرصت على تزويد كافة أطباء التكليف الملتحقين بنظام الزمالة الجديد بـ"التابلت" لمساعدتهم على التدريب بالبرنامج الجديد، فضلاً عن الاطلاع الدائم على الأبحاث العلمية الحديثة.



وأشار الدكتور مجدى الصيرفى إلى أن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الزمالة هو تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية قبل الالتحاق ببرنامج التدريب بالزمالة المصرية، لافتا إلى أن كل طبيب يخضع لبرنامج تدريبى يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض والارتقاء بالمستوى المهنى للأطباء من خلال التدريب العملى وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية بالإضافة إلى التقييم المستمر.



وكانت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة ومدير إدارة التكليف، أشارت إلى أنه فور الانتهاء من اعتماد قرار تكليف الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية من مجلس الوزراء يتم الإعلان عن المسار التدريبى للأطباء ومسوغات التعيين المطلوبة للتسجيل من خلال الموقع الإلكترونى الخاص ببرنامج الزمالة المصرية، مضيفة أن اللجان الفرعية بالمجافظات للزمالة تضم ممثلاً عن إدارة شئون مقدمى الخدمة الطبية، لافتةً إلى أن نظام التوزيع سيكون مركزيًا من خلال الزمالة وليس المديرية، وسيتم إيضاحه عن طريق الموقع الإلكتروني.



وأضافت أنه فيما يخص نيابة الجامعة، يستطيع الطبيب بعد الانتهاء من مدة النيابة أن يلتحق بالزمالة، حيث إنه سيستلم تكليفه بوزارة الصحة ويعود مرة أخرى بعد إنهاء فترة النيابة لإلحاقه ببرنامج الزمالة، وفيما يخص توزيع مستشفيات الشرطة والجيش يتم الاستلام بهما وسيتم احتساب المدة التى قضاها الطبيب بتلك المستشفيات فى نفس تخصصه ضمن برنامج الزمالة.

