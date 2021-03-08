ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 34 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 71 ألفا و934 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليونين و304 آلاف و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 122 ألفا و300 حالة نشطة في البلاد.