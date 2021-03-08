أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 5011 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 2 مليون و505 آلاف و193 حالة.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 34 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 71 ألفا و934 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي مليونين و304 آلاف و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 122 ألفا و300 حالة نشطة في البلاد.
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