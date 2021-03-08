أكل العيش من سم العقارب والثعابين.. أخطر مزرعة ممكن تشوفها.. "فيديو"

المنوفية محمد فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع المهندس محمد بشته صاحب مزرعة لاستخلاص سموم العقارب والثعابين.

ويقول "بشته"، البداية منذ عام 2015 بجانب الدراسة فى كلية الآثار جامعة الفيوم، حيث سمعت كلمات عن أهمية السموم فى الثعابين والعقارب الطبية، فبحثت على الفور عن كيفية صيد العقارب والثعابين واستخلاص سموم منها، وظل هذا التحدى ما يقل عن عام كامل ثم بدأت فى التوسع بجهود ذاتى فى إنشاء أول مزرعة لاستخلاص السموم من العقارب والثعابين.

ويضيف، كانت البداية بـ100عقرب تم شراؤها لكيفية استخراج السموم منهم، ثم بعد ذلك قمت أنا بعملية صيد العقارب والثعابين بنفسى حتى تعرضت لأكثر من 300 لدغة من العقارب ومن أخطر 5 عقارب على مستوى العالم، حتى صارت الآن المزرعة بها عشرات الآلاف من أنواع العقارب ومئات الثعابين المختلفة ومنها الطريشة والحية الغريبة الحمراء والحية الغربية السوداء والكبرى المصرية والكبرى البخاخ وأنواع العقارب، منها leiurus وA.crasscauda وA.bicolor وA.amoreuxi وA.australis.

ويقول، أملى الأكبر هو الاستفادة لصالح الوطن الغالى مصر عن طريق موافقة الجهات المختصة فى تنفيذ الآليات المقترحة لتنفيذ المقترح لعلاج كبرى الأمراض بالدراسات المعدة بعلاج السموم المستخلصة من سموم العقارب والثعابين.

وطالب المهندس محمد، بمقابلة المسئولين لطرح أهم الموضوعات المتعلقة بانتعاش الاقتصادى المصرى عن برتوكول تعاون بيينا وبين دول أجنبية فى علاج أخطر الأمراض، ومنها السرطانات ومواجهة الفيروسات وعلاج الإيدز وعلاج فيروس سى.