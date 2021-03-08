اليوم السابع
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أكبر أم مصرية تحصل على لقاح كورونا.. الحاجة فوزية 92 سنة صحة وعافية.. فيديو لايف

الإثنين، 08 مارس 2021 02:36 م
أكبر أم مصرية تحصل على لقاح كورونا.. الحاجة فوزية 92 سنة صحة وعافية.. فيديو لايف الحاجة فوزية تتلقى لقاح كورونا
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الحاجة فوزية 92 سنة من محافظة الإسكندرية والتى تعد أكبر سيدة تحصل على لقاح كورونا، بمركز صحة المرأة الأفريقى بالإسكندرية السبت الماضى، بعدما قدم على اللقاح نجلها من خلال الإنترنت.

وقالت الحاجة فوزية إنها حصلت على لقاح كورونا ولم تشعر لأى اعراض وأنها بصحة جيدة.

وأضاف نجلها أحمد سلامة، أنه تقدم لها باللقاح من خلال موقع وزارة الصحة وتلقى رسالة بتوجهه إلى مركز صحة المرأة لتلقى اللقاح والجرعة الثانية بعد 3 شهور .

وأكد "سلامة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها لم تشعر بأية أعراض من اللقاح سوى ألم بسيط مكان الحقنة فقط رغم أنها تعانى من أمراض مزمنة.

وأشار "سلامة"، إلى أنه يحافظ على والدته باللقاح ولا يوجد أية مشاكل وهناك تسهيل للإجراءات منذ التقديم على اللقاح حتى المتابعة وتلقى اللقاح ثم المتابعة بعدها.


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