أسلحة الدمار الشامل والصراع والأمن الغذائي مناقشات مجلس الأمن الأسبوع الجارى

كتبت - هند المغربي

يعقد مجلس الأمن خلال هذا الأسبوع العديد من الجلسات جميعها تعقد افتراضيا على خلفيه تداعيات جائحة كورونا، حيث يعقد المجلس اليوم الإثنين اجتماعا بعنوان "دعوة للقيادة بالقدوة: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عمليات السلام التي تقودها الأمم المتحدة"، و يتناول غدا الثلاثاء المجلس إحاطة حول مركز التدريب التقني، ومشاورات حول بعثة الأمم المتحدة في السودان، الأربعاء القادم يقدم الإحاطة الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) إحاطة حول الجهات الفاعلة غير الحكومية وأسلحة الدمار الشامل.

وتعقد يوم الخميس مناقشة مفتوحة حول الصراع والأمن الغذائي ويعقد المجلس الجمعة القادمه جلسة ومن المتوقع أن يتم فيها اعتماد قرارين: أحدهما حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ؛ وإعادة تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في وجلسة أخرى حول شبه جزيرة القرم".

كما يتفاوض أعضاء المجلس حاليًا على مشروع قرار من شأنه رفع سقف القوات لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى في ضوء أعمال العنف الأخيرة في البلاد. فيما يواصل أعضاء المجلس المفاوضات هذا الأسبوع حول مشروع بيان رئاسي بشأن الحالة في هايتي وفقا لتقرير المجلس.