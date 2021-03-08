أخبار مصر.. برامج جديدة لطلاب المعاهد العالية والمتوسطة التابعة للتعليم العالي

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة التعليم العالى إطلاق برامج جديدة لطلاب المعاهد العالية والمتوسطة التابعة للوزارة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.



واقرأ أيضاً.. رئيس الوزراء يلتقى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ‏ استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءاته مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث التقى ب‏رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات.‏



بالأسماء .. التشكيل الكامل للجان النوعية لمجلس الشيوخ أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 14 لجنة.



وزير الخارجية لنظيره اليونانى: مصر تتطلع لسرعة تدشين تعاون مشترك بمجال الطاقة فى إطار اللقاءات الدورية التى تجمع وزيريّ خارجية مصر واليونان، استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، حيث تناول الجانبان سُبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتيّن، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.



التعليم تعلن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الشهادة الإعدادية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ففى الفصل الدراسى الأول يُعقد امتحان تكميلى للطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول فى الحالات التالية:



الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتى تواكب ذكرى إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 ، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر .



في يوم المرأة العالمى..حكم قضائي بإعفاء ممرضة من السهر لرعاية زوجها الكفيف حصلت سيدة صباح اليوم 8 مارس 2021 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم وجود طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية بجلسة 28 يناير 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض طلب السيدة الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي بإعفائها فقط من السهر فى الليل بالمستشفى من أجل رعاية زوجها الكفيف بالمنزل، والذى يعمل خطيب وإمام مسجد ببلطيم وألزمت وكيل وزارة الصحة بعدم تكليفها بالسهر في المستشفى.



رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة "العربى" لبحث استثمارات الشركة بمصر التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى، الذى عرض موقف استثمارات الشركة فى مصر وخططها المستقبلية، لافتاً إلى أن صافى أرباح الشركة ارتفع خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 رغم الظروف والتحديات التى واجهت الصناعة فى ظل أزمة كورونا.



مصافحة موسيمانى ومعلول وتفاؤل بواليا فى مران الأهلى استعدادا للدراويش.. صور شهد مران النادى الأهلى، الذى أقيم ظهر اليوم الاثنين، حالة من التفاؤل على اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلى الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز فى لقاء تصحيح الأوضاع والخروج من الأحزان الأفريقية، بعد التعادل مع فيتاكلوب الكونغولى ضمن الجولة الثالثة من دورى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .



أشرف بن شرقى للموقع الرسمى للزمالك: اعتراضى على الاستبدال "شائعات" عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وتحدث أشرف قاسم مع الدولي المغربي عن أهمية التركيز في الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأى شائعات.



التعليم العالى: برامج جديدة لطلاب المعاهد العالية والمتوسطة التابعة للوزارة تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن إنجازات الإدارة المركزية للخدمات الطلابية والإدارات العامة التابعة لها خلال العام الدراسى 2020/2021 لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا، وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .



تخصيص 70 فدانا بـ"برج العرب الجديدة" لإنشاء مدينة المدابغ متكاملة المرافق عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بالتنسيق مع وزارة الإسكان، على غرار مدينة "الروبيكى بالقاهرة" والمقرر إنشائها بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للوقوف على جميع الإجراءات والتجهيزات للبدء في تنفيذ المشروع والذي يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصناعة المدابغ وتطويرها وضخ استثمارات جديدة بها.



تنوع سياسى واسع فى اللجان النوعية لـ"الشيوخ "..أحزاب مستقبل وطن والوفد والإصلاح والتنمية ومصر الحديثة تتصدر التشكيل..و8 سيدات فى هيئات المكاتب..والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق يدعو المجلس للانعقاد 21 مارس رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة التى انعقدت ، اليوم الاثنين ، ووجه الدعوة للانعقاد يوم 21 مارس الجارى ، بعدما قدم التهنئة لمن فازوا من أعضاء المجلس بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتى تشمل الرئيس والوكيلين وأمين السر متمنيا لهم التوفيق ، حيث شهد المجلس اليوم انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لـ 14 لجنة بالمجلس وهى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية .



الحكومة: ميكنة 200 نموذج بمنظومة الضرائب

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس ‏النواب، وعقد اجتماعا حضره عدد من الوزراء، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، ‏والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.‏