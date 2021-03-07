اليوم السابع
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7 معلومات عن قسم جراحة القلب بجامعة سوهاج بتكلفة 22 مليون جنيه فى 7 نقاط

الأحد، 07 مارس 2021 05:00 ص
7 معلومات عن قسم جراحة القلب بجامعة سوهاج بتكلفة 22 مليون جنيه فى 7 نقاط أجهزة الفحص داخل قسم جراحة القلب
سوهاج محمود مقبول

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تسعى جامعة سوهاج  دائما لتطوير المنظومة الصحية وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة الأهالى داخل الاقليم وخارجه حيث قامت الجامعة منذ يومين بافتتاح قسم جراحة القلب والصدر والذى يعد مركزاً متميزًا قادراً على التعامل مع الحالات الحرجة في هذا التخصص، حيث تم تطويره وتجهيزه بتكلفة 22 مليون جنيه منهم 16 مليونا و500 ألف جنيه دعم من أحد البنوك، و 5 ملايين و500 ألف جنيه من الجامعة وذلك ضمان المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار.

اليوم السابع يقدم في 7 نقاط أهم المعلومات قسم جراحة القلب بجامعة سوهاج بعد تطويرة لخدمة المجتمع المحلى بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

1 – بلغت التكلفه الإجمالية لتطوير وتجهيز قسم جراحة القلب بجامعة سوهاج 22 مليون جنيه.

2 – القسم يقدم خدمات طبية متخصصة في جراحة القلب المفتوح، وتغير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير.

3 – القسم يخدم كافة مراكز محافظة سوهاج بالكامل ومحافظات جنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان البحر الأحمر.

4 – القسم أجرى حتي الآن 142 عملية جراحية  منها 10 جراحة قلب مفتوح و 43 جراحات صدر، و 22 منظار الشعب الهوائية، إلى جانب 67 حالة بالحوادث والطوارئ.

5 – القسم يضم غرفتين عمليات مجهزتين علي أعلى مستوي،2 ماكينة قلب مفتوح  ومنظار صدري جراحي متطور.

6 – القسم يضم  5 أجهزة تنفس صناعي حديثة، و4 أسِرَّة لرعاية ما بعد القلب المفتوح، و 5 أسِرَّة للرعاية المتوسطة، وقسم داخلي مجهز بعدد 10 أسِرَّة تناسب إحتياجات مرضى القلب.

7 -  القسم يشتمل علي منظار شعب هوائية لمختلف الأعمار ويعتبر الوحيد من نوعه الذي يخدم أهالي محافظات جنوب الصعيد.

أجهزة الفحص داخل قسم جراحة القلب
أجهزة الفحص داخل قسم جراحة القلب

 

أجهزة قسم جراحة القلب بجامعة سوهاج
أجهزة قسم جراحة القلب بجامعة سوهاج

 

غرفة الفحص بقسم جراحة القلب
غرفة الفحص بقسم جراحة القلب

 

لوحة أفتتاح قسم جراحة القلب بجامعة سوهاج
لوحة أفتتاح قسم جراحة القلب بجامعة سوهاج

 


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