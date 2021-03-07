اليوم السابع
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6 معلومات لا تعرفها عن المشروع القومى لتبطين الترع

الأحد، 07 مارس 2021 04:00 ص
6 معلومات لا تعرفها عن المشروع القومى لتبطين الترع تبطين الترع
كتبت ــ أسماء نصار

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تعمل الحكومة حالياً على تنفيذ أعمال تأهيل الترع الذى سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه لنهايات الترع، لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.
 
وفى التقرير التالى نرصد أهم تفاصيل المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع فى 6 معلومات.
1- تم الإنتهاء من تأهيل 1128 كيلو متر.
2- جارى تنفيذ 3122 كيلو متر.
3- يتم حالياً تنفيذ إجراءات البت والترسية لمسافة 2598 كيلو أخرى.
4- المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع يستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الترع المُتعبة بإجمالي أطوال 20 ألف كيلو متر.
5- تبلغ تكلفة المشروع 68 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية.
6- سوف يستمر تنفيذ المشروع حتى عام 2024.

تبطين الترع

تأهيل الترع

القومى لتبطين الترع

المياه

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