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يونيسف تحيى ذكرى الحرب السورية بحملة "سوريا 10".. صور

الأحد، 07 مارس 2021 03:05 م
يونيسف تحيى ذكرى الحرب السورية بحملة "سوريا 10".. صور الاوضاع فى سوريا - أرشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أعدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ألبوم صور يرصد الأزمة السورية في 10 سنوات، وذلك تزامنا مع ذكرى مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في سوريا الموافق 15 مارس ووفقًا لليونيسف، فإن هذه الحرب هي إحدى أكثر الحروب ضراوة في التاريخ الحديث – خلّفت تأثيرًا هائلاً على الأطفال والطفولة، يعتمد اليوم أكثر من 8.5 مليون طفل سوري على المساعدات، سواء كان ذلك داخل سوريا أو في البلدان المجاورة.

المديرة الإقليمية للإعلام لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جولييت توما، التي تدير وتشرف على حملة اليونيسف التي تحمل عنوان "سوريا 10"، قالت وفق بيان المنظمة الأممية: "قمنا بجمع هذه الصور على مدى السنوات العشر الماضية، أي منذ بدء الأزمة في عام 2011، لتسليط الضوء على التأثير الهائل للحرب على أطفال سوريا لافتة إلى أنه تشمل المواد التي توفرها اليونيسف مقاطع فيديو وصور ومرئيات ولقطات مُصورة، والأهم من ذلك مقابلات مع الأطفال من أجل رفع أصواتهم وآمالهم وتطلعاتهم وأحلامهم.

واختتمت توما قائلة: "تستحق قصة أطفال سوريا أن تُروى بكل الطرق الممكنة، ولتسليط الضوء  أيضا على الإصرار والشجاعة والآمال والتطلعات لأطفال سوريا."

سوريا 2012 (1)
سوريا 2012 طفلة سوريه تهجر منزلهم مع والدها 

 

سوريا 2012 (2)
سوريا 2012 نزوح أسرة سوريه 
 
سوريا 2012 (3)
سوريا 2012 طفل يقف بجانب دبابة دمرت منزلهم 
 
سوريا 2013 (1)
سوريا 2013 اطفال سوريا فى احد المخيمات
 
2014 (1)
2014 طفل سوري خلف خيمه تحمية من البرد
 
 
2014 (2)
2014 اطفال سوريا داخل خيمة وسط الامطار 
 
 
 
2015 (1)
2015 طفل سوري بجانب النيران للتدفئة من البرد
 
 
 
2015 (2)
2015طفل سوري يحتضن شقيقه الرضيع وسط الدمار
 
 
2016
2016 نزوح مجموعة من الاطفال السوريين
 
 
 
 
2017
2017 طفلة سورية فقدت ساقها فى الحرب 
2018
2018أم تحاول اشعال النيران لتدفئة طفلتها فى المخيم
 
 
 
 
2019
2019فصل دراسي بإحدى خيمات المخيم يضم عشرات الاطفال 
 
 
 
 
 
2020
2020 طفلة سوريه خلف حاجزحديدى
 
 
 
 
2021
2021الاطفال يشعلون النيران بالخشب لمواجهة البرد فى المخيم 

 


الامم المتحدة

سوريا

يونيسف

الطفولة

الازمة السورية

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