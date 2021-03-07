اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

يوم الشهيد.. 9 مارس ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض

الأحد، 07 مارس 2021 06:11 م
يوم الشهيد.. 9 مارس ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض الفريق أول عبد المنعم رياض
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع عدة فيديوهات وثائقية عن احتفالات يوم الشهيد، والذى يأتى فى ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، وتزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، حيث أعلن مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام .
 
وأكد أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد و فخر للأجيال القادمة من أبناء مصر .
 
وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفاناً لهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.
 
 
 

يوم الشهيد

عبد المنعم رياض

احتفالات يوم الشهيد

الجيش المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة