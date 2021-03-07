وول ستريت: 7 مليون دولار مقابل بث مقابلة هارى وميجان والإعلان 30 ثانية بـ325 ألف

كتبت ريم عبد الحميد

يترقب كثيرون حول العالم اليوم، إذاعة مقابلة دوق ودوقة ساسكس هارى وميجان ماركل مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، والتى أثار الإعلان الترويجى لها الأسبوع الماضى حالة من الجدل وعمق الفجوة بين حفيد الملكة وزوجته من ناحية والعائلة الملكية من ناحية أخرى.

وتذاع المقابلة التي تستمر لمدة ساعتين اليوم على قناة CBS الأمريكية، التي تتوقع مشاهدة جمهور ضخم لها، ولذلك تستعد لتحقيق أرباح هائلة، حيث حددت القناة سعر 30 ثانية إعلانية بـ 325 ألف دولار وقت إذاعة المقابلة، بحسب ما قال مشترو الإعلانات الذين تحدثت معهم صحيفة "وول ستريت جورنال"، وهو ما يعادل تقريبا ضعف القيمة التي عادة ما يتم دفعها مقابل إعلان 30 ثانية فى نفس الفترة.

وبحسب الصحفية، فإن CBS تفوقت على قنوات منافسة أخرى منهاABC و NBC مقابل حقوق بث المقابلة التي أنتجتها الشركة الخاصة بأوبرا وينفرى "هاربو بروداكشنز"، ودفعت CBS مقابل الحصول على حقوق البث ما بين 7 و9 مليون دولار فى اتفاق منح القناة حق ترخيص بثها فى الأسواق الدولية ومنها بريطانيا التي ستذاع فيها المقابلة غدا الاثنين.

وستذاع المقابلة فى الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت شرق أمريكا، الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، وتستمر ساعتين، كما ستذاع أيضا على الموقع الإلكترونى لـ CBS، وستذاع المقابلة على جزأين، الأول مقابلة بين أوبرا وميجان ماركل فقط تناقش فيه كل شيء بدءا من دخول الحياة الملكية والزواج والأمومة، وفى الجزء الثانى، ينضم فيه الأمير هارى لحديث عن المستقبل ومولد طفلهما الثانى المنتظر فى الربيع المقبل.