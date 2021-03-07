اليوم السابع
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وكيل صحة قنا يعلن تطعيم 54 مواطنا بلقاح كورونا ويؤكد استمرار توافد كبار السن

الأحد، 07 مارس 2021 09:00 ص
وكيل صحة قنا يعلن تطعيم 54 مواطنا بلقاح كورونا ويؤكد استمرار توافد كبار السن الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا
قنا_ صابر سعيد

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فتح المركز الأوروبي بمحافظة قنا، أبوابه أمام المواطنين من كبار السن لتلقي لقاح كورونا بعد تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة، وسط إجراءات احترازية من قبل مديرية الصحة، برئاسة الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

 وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اليوم الأول من استقبال المواطنين كبار السن في المركز الأوروبي شهد إعطاء لقاح كورونا لـ 26 مواطن من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أن اليوم الثاني شهد في الفترة الأولي تطعيم 28 مواطن بلقاح فيروس كورونا بإجمالي 54 مواطن.

 وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن بيانات المواطنين مسجلة من قبل زيارته المركز ويقوم المختصين بالتواصل معهم في حالة تأخرهم عن مواعيد اللقاح، كما أن المركز يقوم بمساعدة المواطنين من لحظة دخولهم مرورا بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحة وإقراره علي الموافقة المستنيرة يعقبها الاطمئنان علي ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح في إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم.

 


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