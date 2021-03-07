وكيل صحة قنا يعلن تطعيم 54 مواطنا بلقاح كورونا ويؤكد استمرار توافد كبار السن

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اليوم الأول من استقبال المواطنين كبار السن في المركز الأوروبي شهد إعطاء لقاح كورونا لـ 26 مواطن من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أن اليوم الثاني شهد في الفترة الأولي تطعيم 28 مواطن بلقاح فيروس كورونا بإجمالي 54 مواطن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن بيانات المواطنين مسجلة من قبل زيارته المركز ويقوم المختصين بالتواصل معهم في حالة تأخرهم عن مواعيد اللقاح، كما أن المركز يقوم بمساعدة المواطنين من لحظة دخولهم مرورا بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحة وإقراره علي الموافقة المستنيرة يعقبها الاطمئنان علي ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح في إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم.