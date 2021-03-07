اليوم السابع
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وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد امتحانات طلبة مركز رفح

الأحد، 07 مارس 2021 02:42 م
وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد امتحانات طلبة مركز رفح حمزة رضوان وكيل تعليم شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب مركز رفح بمدرسة الشهيد عمر الأحامده للتعليم الأساسى بالعريش .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان لها، أن الامتحانات أجريت وسط إجراءات احترازية وقائية آمنه، ورافق وكيل تعليم شمال سيناء خلال جولته مصطفى محمد مصطفى رئيس مجلس مدينة رفح، وعواد الخليلى مدير إدارة رفح التعليمية، وتفقدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي لطلبة مدارس إدارة رفح التعليمية المنعقدة بمدرسة الشهيد عمر الأحامده للتعليم الأساسى بالعريش .

وأوضح بيان تعليم شمال سيناء، أنه بلغ عدد الطلاب المؤدين للإمتحانات بالمدرسة 399 طالب وطالبة بنسبة حضور 98%.

 

 

 


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