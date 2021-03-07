وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الإعدادية والنقل للثانوى العام والفنى بقطور

الغربية محمد طارق

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات فى عدد من مدارس إدارة قطور التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية والنقل بالمرحلة الثانوية والتعليم الفني، والتى تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.

وتابع لجان الامتحانات بمدارس بلتاج الإعدادية المشتركة، والشهيد احمد أبورية الابتدائية، وبلتاج الثانوية المشتركة، وقطور التجارية المشتركة.

وشدد وكيل الوزارة فى بيان على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى سير امتحان طلاب الشهادة الإعدادية، وعدم وجود أى شكاوى من الامتحان المتعدد الذى تم إعداده وفقا لتعليمات الوزارة فى هذا الشأن، كما اطمأن إلى سير امتحانات الصف الثانى الثانوى بشكل جيد، وعدم وجود مشكلات فى الدخول إلى المنصة الالكترونية للامتحان، وطمأن جميع الطلاب إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات التى لم تستطع دخول الامتحان، وفقا لمحاضر عدم التمكن التى تم تسجيلها، وشدد على الجميع بضرورة تقديم المساعدة الكافية للطلاب فى حال وجود مشكلة فى الدخول على المنصة، أو عدم استكمال الامتحان، وضرورة تسجيل محضر عدم التمكن للطالب حفاظاً على مصلحته، والسماح للطلاب باصطحاب الكتاب الوزارى فقط، وعدم السماح بالكتب الخارجية أو المذكرات، وكذلك التشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة الامتحانية.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة أن الامتحان يسير بصورة جيدة داخل جميع المدارس، وفقاً للتعليمات الواردة بشأن التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية والاحترازية، ويتم التعامل مع أى حالة مرضية تظهر داخل اللجان، كما أنه لا توجد أى شكاوى من الامتحان المتعدد للشهادة الإعدادية بجميع المدارس.