وضع أوائل القطع من كنوز الملك توت عنخ آمون بفتارين المتحف المصرى الكبير

وضع عدد من الآثاريين المرممين بالمتحف المصرى الكبير أوائل القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آمون، فى فتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويوجد التمثال الثانى للملك رمسيس الثانى بالمتحف والموجود بفناء مدخل الهرم الزجاجى به والذى تم ترميمه وتقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة منه وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكى والكيميائى لأجزائه، وإعادة تركيبه ووضعه فى هذا المكان.

وفى الدرج العظيم والدرج الجانبى فتتم أعمال تثبيت تماثيل الملك سونسرت الأول فى مكان عرضها النهائي.

معلومات عن التمثال الثانى للملك رمسيس الثانى الموجود بالمتحف المصرى الكبير:



يبلغ ارتفاع هذا التمثال حوالى 8 أمتار ووزنه حوالى 30 طنا، وقد كان مقسماً إلى 5 قطع منذ أن تم اكتشافه من مئات السنين.

تمثال الملك رمسيس الثاني واقف مقدمًا قدمه اليسرى عن اليمنى، ويمسك فى يديه بعض اللفائف ويرتدى النقبة الملكية القصيرة ذات الطيات والثنيات، ويرتدى التمثال حزام حول خصره مُزين بزخارف ويحمل اسم الملك، وخلف التمثال دعامة خلفية منقوش عليها مجموعة من النصوص الهيروغليفية.