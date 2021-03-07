اليوم السابع
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وزير خارجية البحرين يؤكد أهمية جامعة الدول العربية لتعزيز العمل المشترك

الأحد، 07 مارس 2021 08:08 م
وزير خارجية البحرين يؤكد أهمية جامعة الدول العربية لتعزيز العمل المشترك وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف الزيانى
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أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أهمية دور جامعة الدول العربية من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه مع السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية.
وخلال اللقاء، رحب الوزير الزياني بالسفير الذوادي، مشيدًا بالجهود الطيبة التي يبذلها لأداء المسؤوليات الموكلة إليه في جامعة الدول العربية، ودوره البارز في متابعة القضايا المتصلة بالشؤون العربية والأمن القومي العربي.
من جانبه، أعرب السفير الذوادي عن تقديره لمستوى الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الخارجية البحرينية له لأداء المهام والمسؤوليات المناطة به في جامعة الدول العربية، مشيدًا بإسهامات البحرين في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي.


البحرين

عبد اللطيف الزيانى

جامعة الدول العربية

خليل إبراهيم الذوادي

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