وقال بلاتني - في تصريحات أوردها راديو "براغ" الدولي - إن هناك أسرة كافية في وحدات العناية المركزة ولكن المشكلة تكمن في نقص الفرق الطبية المدربة؛ موضحًا أن الوضع بحاجة إلى 300 طبيب إضافي و1000 ممرضة للتعامل مع أعداد الحالات الحرجة، وأنه سيتم استدعاء مختصي الطوارئ والطلاب بكلية الطب في حال الحاجة لمساعداتهم.

وأضاف أن الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا تشكل 50% من الإصابات المتواجدة الحالية في التشيك.