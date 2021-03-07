وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن تأمل أن تقوم إيران بالأفعال الصحيحة

كتب أحمد عرفة

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل أن تقوم إيران بالأفعال الصحيحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: سنرد على الهجوم الصاروخي بالعراق في الوقت الذي نختاره.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوجه ضربة ردا على الهجوم الصاروخي في عين الأسد بالعراق في الوقت الذي تختاره .

وفى وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لردع تهديدات إيران وروسيا والصين والمتطرفين، ووجه وزير الدفاع الأمريكية، خلال رسالة للقوات المسلحة الأمريكية قائلا: سنبقى مستعدين للرد وردع أي تهديدات.